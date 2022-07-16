Мексиканская морская пехота задержала 69-летнего наркоторговца Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары». Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на источники в национальной безопасности в пятницу, 15 июля.

«Он был в списке самых разыскиваемых ФБР, и за его поимку было назначено вознаграждение в размере $20 млн в рамках программы вознаграждения Государственного департамента за помощь в борьбе с наркотрафиком. В 2018 году он был добавлен в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР», — сообщает Politiko.

По информации издания, Каро Кинтеро вышел на свободу в 2013 году после 28 лет тюремного заключения. Тогда суд отменил его 40-летний приговор за похищение и убийство в 1985 году агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены (iz. ru)