Несмотря на то, что власти Мексики официально признали смерть 43 пропавших без вести в 2014 году студентов, дело об их гибели закрыто не будет, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По словам Обрадора, генеральная прокуратура страны продолжит расследование с целью установить истину и привлечь виновных к ответственности.

Ранее, 19 августа, правоохранительные органы задержали экс-генпрокурора Мексики Хесуса Мурильо Карама, проводившего первое расследование после похищения студентов. Его подозревают в причастности к исчезновению людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия.

В результате расследования, которое возглавлял Мурильо, было признано, что студентов из колледжа Айотзинапа 26 сентября 2014 года похитили коррумпированные полицейские в штате Герреро, передавшие их боевикам мексиканского наркокартеля Guerreros Unidos, считавших молодых людей родственниками членов конкурирующей преступной группировки. После этого они якобы были убиты, а их тела сожжены на свалке.

Впоследствии эти выводы следствия были поставлены под сомнение независимыми экспертами. Также заявлялось, что свидетелей по этому делу подвергали пыткам. Семьи пропавших студентов считают, что органы юстиции фальсифицировали факты и вводили население в заблуждение. (DW)