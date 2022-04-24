С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.

Как передает УНИАН, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

«Мы уже сегодня имеем печальную цифру — более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, погибли», — сообщил он.

Также Бойченко отметил, что российские войска продолжают срывать эвакуацию из города.

«Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть — к сожалению, двое суток войска противника срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними», — говорит глава города.