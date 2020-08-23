В Луизиане начались протесты после убийства полицейскими афроамериканца

Протесты, перерастающие в беспорядки, начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (АP).

По его сведениям, несколько десятков людей вышли на улицы города Лафайетт, где полицейские вечером 21 августа выстрелили в спину 31-летнему Трейфорду Пеллерину, пытавшемуся скрыться после неудачной попытки задержания. Позднее он умер в больнице.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Несколько участников протестов были задержаны.(ТАСС)