В Лондоне обнаружен новый вариант коронавируса, который вызывает беспокойство у ученых из-за большого количества мутаций.

Вариант, под названием BA.2.86, впервые был зафиксирован в Израиле, но затем он появился и в США и в Дании, пишет Theguardian. А теперь его выявили и в Великобритании.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что ему известно о выявлении нового штамма коронавируса в стране. Там отметили, что в настоящее время оценивают ситуацию. В ВОЗ и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США также внимательно следят за новым вариантом коронавируса. (УНИАН)