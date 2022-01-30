Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны королевства Бен Уоллес должны будут улучшить отношения Лондона с Москвой в ходе предстоящих визитов в Россию.

Как передает ТАСС, о том, что перед ними поставлена такая задача, говорится в распространенном в субботу вечером заявлении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.

«После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их [российскими] коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и добиваться деэскалации», — сказано в документе.

Ранее на Даунинг-стрит также сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины.

В премьерской канцелярии подчеркнули, что Джонсон по-прежнему считает важным «предпринимать дипломатические усилия в тандеме» с другими странами Запада для продолжения диалога с Россией и предотвращения якобы планируемого вторжения на Украину. Подчеркивается, что ранее на этой неделе в разговоре с лидерами стран ЕС Джонсон, президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг «подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередным приоритетом».