Бывший министр финансов Ливии Фарадж Буматари, из-за ареста которого были заблокированы крупнейшие нефтяные месторождения на юге страны, освобожден в субботу из-под стражи. Об этом информировал ливийский новостной портал Al-Wasat.

«Буматари, задержанный в аэропорту Митига в столице страны Триполи несколько дней назад, освобожден», — сообщил один из старейшин ливийского племени Эз-Завия, к которому принадлежит экс-глава министерства финансов. По имеющимся данным, Буматари был выпущен из-под стражи после вмешательства генерального прокурора Ливии.

Ранее в субботу производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии — Эль-Филь и Эш-Шарара — было остановлено из-за протестов представителей местных племен. Лидеры племен юго-восточного региона объяснили, что действия протестующих вызваны задержанием Буматари, ответственность за которое они возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Как утверждают старейшины, экс-глава Минфина и кандидат на пост Центробанка Ливии Буматари «был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи». Глава Высшего государственного Совета Ливии Халед аль-Мишри также заявил, что ответственность за арест экс-министра финансов несет ПНЕ, возглавляемое Дбейбой. По словам аль-Мишри, генеральный прокурор страны не имеет информации о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях Буматари на посту главы Минфина, из-за которых он мог бы быть арестован.