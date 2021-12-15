В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Как передает # со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма, а также избегать мест скопления людей и сохранять безопасное расстояние, использовать соответствующие средства защиты, предпочтительнее респиратор, а при малейших симптомах простуды изолироваться и сдать тест на коронавирус.