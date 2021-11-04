Обращение Китая с Литвой является «тревожным сигналом» для Европы, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы, призвав ЕС к единству в отношениях с Пекином.

В августе Китай потребовал от Литвы отозвать своего посла в Пекине, после того как Тайвань объявил, что его офис в Вильнюсе будет называться представительством Тайваня в Литве.

«Думаю, это тревожный сигнал во многих отношениях, особенно для европейцев, которым нужно понять, что если вы хотите защитить демократию, вы должны отстаивать ее», – заявил вице-министр иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс на форуме по вопросам безопасности в Вашингтоне.

Чтобы Европа пользовалась авторитетом в мире и была партнером США, она должна «действовать сообща в отношениях с Китаем», сказал Пранцкявичюс.

«Китай пытается сделать из нас пример, отрицательный пример, чтобы другие страны не шли по этому пути, и поэтому это вопрос принципа, как отреагирует западное сообщество, США, Европейский Союз», – сказал он.