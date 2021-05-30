Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Соответствующее заявление глава литовского кабмина сделала в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

По ее мнению, ЕС должен изучить «все виды санкций» против властей Беларуси, включая возможные рестриктивные меры в отношении различных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам, а также участников строительства БелАЭС. Шимоните утверждала, что экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минску стала примером «полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС».

Комментируя решение властей США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2, глава литовского правительства предупредила Вашингтон и Берлин о том, что из-за экономических интересов страны не должны «закрывать глаза на неприятные вещи».

Строительство АЭС в Беларуси идет по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Запуск в эксплуатацию первого блока АЭС планируется в июне, второго — в 2022 году. (ТАСС)