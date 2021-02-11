В Литве началась процедура приостановки вещания «РТР Планета»

Комиссия по радио и телевидению Литвы (ЛРТК) на заседании в среду решила инициировать процедуру временной приостановки вещания «РТР Планета».
«В соответствии с правовыми актами ЕС и Литвы комиссией решено инициировать процедуру временной приостановки ретрансляции «РТР Планета», — говорится в пресс-релизе комиссии.
Там отмечается, что ЛРТК рассмотрела на заседании в среду телепрограмму «Вести» «РТР Планета» от 13 января 2021 года». По мнению комиссии, репортаж этой программы и заявления, сделанные по поводу событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, «серьезно и грубо нарушили статьи закона об общественной информации Литовской Республики, т.е. разжигали ненависть и распространяли дезинформацию».(РИА Новости)
| 2021-02-11T07:10:15+04:00 11 февраля 2021, 09:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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