В Литве началась процедура приостановки вещания «РТР Планета»

Там отмечается, что ЛРТК рассмотрела на заседании в среду телепрограмму «Вести» «РТР Планета» от 13 января 2021 года». По мнению комиссии, репортаж этой программы и заявления, сделанные по поводу событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, «серьезно и грубо нарушили статьи закона об общественной информации Литовской Республики, т.е. разжигали ненависть и распространяли дезинформацию».(РИА Новости)