Голосование на выборах депутатов парламента Киргизии завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 (18:00, бакинское время).

Как передает ТАСС, всего в день выборов в Киргизии было открыто почти 2,5 тысяч участков, еще 59 работали за рубежом.

«В 20:00 по местному времени закрылись все расположенные в стране избирательные участки, которые работали сегодня в течение 12 часов», — заявил в воскресенье представитель кыргызского Центризбиркома. Исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.

Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.

За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.

Депутатов Жогорку Кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.