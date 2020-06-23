В Кыргызстане экс-президента Атамбаева осудили на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Кырызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает «Интерфакс» из зала суда.

«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», — зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и госнаград — орденов «Данакер» (Примиритель) и «Манас» II степени, медали «Данк» (Слава), именных часов президента.

В список имущества, которое подлежит конфискации, вошли пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кырызстана. Также конфискуются бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО «Медиа Форум» ОсОО «Форум», «Автомаш» и телеканал «Апрель», а также счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

Защита обсудит возможность обжалования приговора с Атамбаевым, сказал журналистам адвокат экс-президента Сергей Слесарев. «Приговор попытались сделать лояльным, хотя никто из них не виноват. Перед судом поставлена задача вынести обвинительный приговор, и она выполнена даже не судом, а должностными лицами, которые не обладают этими полномочиями», — заявил адвокат.