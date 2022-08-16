Во временно оккупированном Крыму, в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района горит российская воинская часть.

Об этом, во вторник утром, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбук.

«Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа», — написал Чубаров.

Ранее стало известно, что утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В одном из районе полуострова виден густой черный дым. По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.