На фоне медленного продвижения российских оккупационных войск на Донбассе в администрации президента (АП) РФ возникла надежда, что можно за несколько месяцев «довести войну в Украине до победы».

Об этом 27 мая написала «Медуза» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в АП.

Отмечается, что «программой-минимум» для «объявления победы» в конце мая считается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей (под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и немного больше 40% Донецкой).

В то же время «программой-максимум» по-прежнему называется захват Киева.

В марте российское наступление на столицу Украины закончилось провалом, тем не менее высшее руководство России не отказалось от этой цели.

«Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», – сказал в комментарии «Медузе» один из собеседников в Кремле.

Источник издания, близкий к администрации Владимира Путина, не исключил, что для быстрого продвижения российских войск руководство РФ может принять решение о массовом отправлении на войну в Украину срочников.

В то же время, добавил он, всеобщей мобилизации в России ждать не стоит – из-за опасений Кремля, что такой шаг может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Москве считают, что «рано или поздно Европе надоест помогать [Украине] – это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее».

Также ближе к осени «надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону», аргументировал один из собеседников «Медузы».