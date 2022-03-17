Стиль Киева на российско-украинских переговорах — весьма неспешный, российская сторона помнит об этом по обсуждению Минского комплекса мер, и надеется на «их энергичное участие». Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА «Новости».

При этом, по его словам, работа по данному вопросу продолжается.

«Когда будет прогресс, мы сообщим», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос близки ли РФ и Украина к подписанию договоренностей.

Песков подчеркнул, что российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной и прикладывает к этому громадные усилия, а условия РФ предельно понятны.

«Я еще раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствующих ведомств, она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим», — отметил Песков.

В тоже время, российско-украинские переговоры сегодня должны быть продолжены, добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Достижение договоренностей на переговорах между РФ и Украиной может быстро прекратить все то, что происходит», — резюмировал Песков.

На сегодняшний день между Россией и Украиной прошли уже четыре раунда переговоров. Четвертый, раунд состоялся 14 марта в формате онлайн. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с Россией взята техническая пауза.