Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета. Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомые с ходом дискуссии источники.

Согласно их информации, на совещаниях, где затрагивался вопрос президентских выборов в РФ, шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина. «Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов нет», — сказал один из собеседников издания.

Вместе с тем отмечается, что во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок. Поэтому пока нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или у руководства администрации президента есть понимание на этот счет, добавил один из источников издания.

Еще один источник, знакомый с обсуждением вопроса, подтвердил, что в качестве базового сценария действительно рассматривается возможность выдвижения на новый срок Владимира Путина. По его словам, в Кремле поставили задачу проанализировать ход парламентской кампании 2021 года, чтобы использовать лучшие практики в ходе президентских выборов и избежать каких-либо неправильных шагов.