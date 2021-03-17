В Косово ограбили пятую православную церковь за десять дней

В Косово обокрали пятый сербский православный храм за последние 10 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию по автономному краю Косово и Метохия при правительстве Сербии.

Последнее ограбление произошло в селе Горня-Гуштерица муниципалитета Грачаница. Взлом церкви Святой Недели обнаружили местные жители и рассказали местным властям. Злоумышленники украли из храма деньги, сломали входные двери и причинили иной материальный ущерб.

Отмечается, что систематическое ограбление церквей «ясно указывает на постоянную угрозу сербскому религиозному наследию».

По данным правительства Сербии, в 2020 году было зафиксировано свыше 80 случаев, когда сербы, их церкви и могилы в Косово стали жертвами преступлений. Большинство преступлений остаются нераскрытыми.

| 2021-03-17T13:46:56+04:00 17 марта 2021, 15:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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