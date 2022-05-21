Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Великобритания не получит торговое соглашение с Соединенными Штатами в случае одностороннего пересмотра соглашения Brexit.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Речь идет о пересмотре Лондоном части норм, регулирующих торговлю с Северной Ирландией.

Напомним, на этой неделе Великобритания предупредила власти Европейского Союза, что они могут отказаться от части соглашения Brexit в сфере пограничных проверок некоторых товаров, перевозимых из материковой Британии в Северную Ирландию.

В частности, Британия собирается в ближайшие дни раскрыть свои «следующие шаги» по Североирландскому протоколу , что может открыть новую серию спора с Евросоюзом по правилам торговли после выхода из единого рынка.

По словам Пелоси, сохранение существующих норм важно для поддержания «соглашения Страстной пятницы» — мирного соглашения между североирландскими католиками и протестантами, одобренного в 1998 году при посредничестве Соединенных Штатов.

Это соглашение положило конец тридцатилетнему конфликту в Северной Ирландии между католиками-националистами и пробританскими военизированными протестантскими формированиями, в результате которого было убито около 3600 человек (eurointegration.com.ua/rus).