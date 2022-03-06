Член Палаты представителей США Майкл Маккол призвал к переброске истребителей в Польшу после просьбы президента Владимир Зеленского к западным странам направить истребители в Украину.

Об этом пишет CNN, сообщает «Европейская правда».

«Вчера я настоятельно призвал госсекретаря завершить эту сделку. Вы знаете, украинцы могут летать на российских МиГах. Но затем Польша хочет получить еще один заказ, и это могут быть F-16», — сказал Маккол, находящийся в Польше.

Маккол является республиканцем и высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по иностранным делам.

«Мы не собираемся вводить туда свои войска, но вы знаете, чем мы можем помочь украинскому народу выиграть эту войну… Я думаю, что воля украинского народа превзойдет волю российских войск. И если мы сможем вооружить их для самозащиты, мы победим русских», — сказал Маккол.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.