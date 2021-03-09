В конгрессе США потребовали ввода санкций против «Северного потока — 2»

Ряд республиканцев в палате представителей США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность в связи с администрации президента Джо Байдена в отношении проекта «Северный поток — 2».
«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2″, подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — говорится в письме, размещенном комитетом по иностранным делам палаты представителей США.
Республиканцы также выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении газопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям.(РИА Новости)
| 2021-03-09T11:19:41+04:00 9 марта 2021, 12:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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