В конгрессе США потребовали ввода санкций против «Северного потока — 2»

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2″, подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — говорится в письме, размещенном комитетом по иностранным делам палаты представителей США.