В конгрессе США потребовали ввода санкций против «Северного потока — 2»

Ряд республиканцев в палате представителей США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность в связи с администрации президента Джо Байдена в отношении проекта «Северный поток — 2».
«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2″, подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — говорится в письме, размещенном комитетом по иностранным делам палаты представителей США.
Республиканцы также выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении газопровода якобы не подкрепляются и не соответствуют ее реальным действиям.(РИА Новости)