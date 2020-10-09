В кольце революций и санкций: Москва больше не гарант, она мало что может

С самого начала боевых действий в Карабахе было очевидно, что Армения и ее армия долгой войны не выдержат. Корреспонденту московской «Новой газеты» в Шуше «добровольцы рассказывают, что потери намного больше, призывникам не хватает оружия и обмундирования, а ситуация на фронте плачевная». В первую очередь это связано с потерей большого количества техники, которую практически невозможно восполнить, а также с проблемами логистики и снабжения. Мы предсказывали так называемый снарядный голод у армянской армии, вот он и наступил в том или ином виде.

По мере продвижения азербайджанкой армии центр тяжести все больше смещается в дипломатическую плоскость. В наиболее сложной ситуации оказалась Россия. Ее проармянская позиция показала полную бесперспективность, а вот выработать приемлемую не получается. По большому счету Москву преследуют неудачи, начиная с весны текущего года. Однако именно осень выдалась для Кремля уж очень горячей.

Углеводородные проблемы, а с ними и бюджетные, нисколько не теряют своей остроты, поставки нефти и газа падают и «Газпром» надеется только на холодную зиму. С этой целью он контрактует дополнительные мощности по прокачке газа через украинскую газотранспортную систему, несмотря на рост тарифов за ее использование. При этом европейские хранилища заполнены на 85%, а украинские почти на 90% и в конце октября эта цифра достигнет 100%. Такого не было практически со времен СССР. Руководители украинского «Нафтогаза» даже предполагают продать на экспорт около 10 млрд куб.м газа.

Собственно, политическая осень началась в Беларуси еще в августе. Протесты в Минске и других городах оказались долгими, и Кремль поспешил на помощь Александру Лукашенко вопреки очевидной политической целесообразности. Напряжение в Беларуси нисколько не спадает, но отмечено разочарование московской поддержкой нелегитимного президента. Пока антироссийских настроений в широкой массе протестующих не отмечено, но, похоже, что до этого остается всего один шаг. Украинский опыт подсказывает, что такое распространение очень напоминает степной пожар. Его легко зажечь, но остановить очень трудно.

Замечено, что черные лебеди обычно прилетают стаями. Пока в Москве мечутся между горящей в политическом смысле Беларусью и невнятной позицией на Южном Кавказе, гром раздался в Кыргызстане. Причины и характер очередной революции в этой стране Центральной Азии требуют отдельного детального рассмотрения, пока же отметим следующее.

Кыргызстан горными хребтами разделена на две части, связанные несколькими автомобильными дорогами. Южные и северные кланы традиционно находятся в состоянии перманентного противостояния, и выстраивание компромисса между ними представляет сложную политическую, экономическую и финансовую задачу. Отсюда слабость центральной власти и традиция силовым путем приводить во власть своих ставленников.

Страна не очень богата полезными ископаемыми, но занимает исключительно важное геополитическое положение. В горах Кыргызстана начинаются многие реки, текущие далее в другие государства. Вода в Центральной Азии фактор не менее важный, чем нефть или хлопок. К тому же ведется промышленная добыча золота, и этот факт тоже следует учитывать. Еще одно обстоятельство. У Кыргызстана нет общей границы с Россией, зато есть такая с Китаем. На примере Карабаха мы видим, что логистические трудности часто серьезно связывают и ограничивают московские возможности. К тому же Пекин не останется равнодушным к попытке России военным путем насадить в Кыргызстане своих ставленников. С другой стороны, просто оставить без внимания очередную смену власти революционным путем в Белокаменной не могут, так как рассматривают ее покушением на свою сферу влияния. Уже невооруженным глазом видно ее прогрессирующее уменьшение в размерах в прямом и переносном смыслах.

Обратим внимание, что по поводу событий в Кыргызстане Владимир Путин счел необходимым лично прокомментировать происходящие там события и дал понять о большой степени вовлеченности в местный политический процесс. Отметим принципиальную разницу. Путин говорит, что российская дипломатия находится в постоянном контакте со всеми политическими силами. Как с провластными, так и оппозиционными. В то же время в Беларуси протестующих и их лидеров в Москве предпочитают в упор не замечать. Более того, Светлану Тихановскую объявляют в розыск на территории России. Тем самым Кремль полностью отрезает себе возможность диалога с протестующими в надежде, что режим Лукашенко устоит и станет более пророссийским.

Как пишет московская «Независимая газета» в редакционной статье, «В Беларуси Москва солидаризировалась с президентом, утратившим доверие значительной части граждан и удерживающим власть благодаря самому примитивному инструменту — полицейскому насилию. Не было даже попыток вступить в диалог с противниками Александра Лукашенко, урезонить его самого, сыграть роль медиатора, умиротворителя. Вместо этого зазвучали слова о коварном Западе и оранжевых революциях. Россия сделала ставку на сохранение шаткого геополитического баланса в настоящем, но рискует потерять Беларусь будущего».

Как и следовало ожидать, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашла следы «Новичка» в крови Навального. Теперь вопрос санкций против России вступил в область технических согласований и принятие их неизбежно. Дело даже не в размерах санкций как таковых, а в очередном этапе более глубокой дипломатической изоляции России. Характерно, что у российской пропаганды до недавнего времени было два главных врага — США и Украина. Теперь на второе место выдвинулась Германия. И это отражение совершенно новой политической конфигурации в Европе. Иметь Берлин в качестве оппонента — верх политической близорукости, если не сказать больше. Теперь и в Париже, при всех своих проблемах на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке, трижды подумают, кто им ближе — Германия или Россия. Думаю, что на такую тему там долго размышлять не будут.

И вот теперь явственно проступают значительные потери на Южном Кавказе. В изменившейся обстановке в Баку ни в коем случае не согласятся на какое-либо урегулирование, вопрос территории временно не рассматриваем, без участия Анкары. Если так, то очевидно уменьшение политического веса Москвы, и ее попытки давления на Азербайджан обречены. Иллюстрацией служит провал попытки навязать сторонам московское миротворчество, включая отправку в зону боев российских частей. Ереван схватился за эту идею, а Баку и Анкара ее отвергли. И что же? Кремль вынужден принять провал такого успешного в прошлом плана. И это не конец, а только начало.

Российские неудачи на Южном Кавказе будет иметь ближние и дальние последствия. Сужение российского влияния в этом регионе отразится с неизбежностью в Беларуси, на украинском Донбассе и в Центральной Азии. Москва больше не гарант, она мало что может. Кольцо революций и санкций вокруг России есть производное от ее недалекой, если не сказать больше, внешней и внутренней политики. Можно до бесконечности проклинать так называемые цветные революции, обвинять в них Запад и еще кого-то, но делу это не помогает. Россия вступает за проигравших и обвиняет в этом других. Как говорит украинская пословица, глянь на воду, та на свою вроду — посмотри на воду и на свою красоту. И тогда многое станет понятным.