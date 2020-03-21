В КНР третий день подряд нет новых случаев заражения COVID-19 внутри страны

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, все — у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает агентство «Интерфакс».

В Пекине выявлено 14 заболевших, в Шанхае — девять, в провинции Гуандун — семь, Фуцзянь — четыре, Чжэцзян, Шаньдун, Шэньси — по два, Сычуань — один. Всего насчитывается 269 инфицированных коронавирусом, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3255 человек, зарегистрировано 81008 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3139, заболели — 67,8 тысячи человек.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6 тысяч человек, состояние 1,9 тысячи больных оценивается как тяжелое. Более 71,7 тысячи пациентов выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 408 случаев заболевания: в Гонконге — 256 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 17, на Тайване — 135 (два случая смерти).