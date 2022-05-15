КНДР зарегистрировали более 296 тыс. новых пациентов с лихорадкой, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Согласно уведомлению Национального управления по чрезвычайным ситуациям, с вечера 13 мая до 18.00 14 мая было зарегистрировано 296 180 новых случаев лихорадки, 252 400 человек выздоровели, 15 умерли», — говорится в публикации.

Всего число заболевших составило 826 020, из них 496 030 полностью выздоровели, 325 550 находятся на лечении, 42 скончались.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, в КНДР словом «лихорадка» называют коронавирус. Это связано с отсутствием наборов для тестирования на вирус и другого оборудования для подтверждения инфекции.