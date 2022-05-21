В КНДР на данный момент общее число умерших после заражения лихорадкой составило 66 человек, за сутки более 219 человек обратились в медучреждения с жалобами на высокую температуру, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие карантинные меры по указанию лидера страны Ким Чен Ына, при этом точных данных, какая доля пациентов больны именно COVID-19, не приводится.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки оборудования для тестирования и выявления коронавируса власти КНДР называют зараженных COVID-19 «заболевшими лихорадкой».