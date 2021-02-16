В КНДР гражданам может грозить казнь за ввоз южнокорейских фильмов и музыки

Власти КНДР ужесточили наказание за ввоз и распространение в стране южнокорейских видеоматериалов вплоть до смертной казни. Об этом во вторник заявил агентству Yonhap южнокорейский депутат парламента Ха Тхэ Гён по итогам закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (НРС).

«Проще говоря, существует наказание за увлечение «халлю» («Корейская волна», южнокорейской развлекательный контент). За ввоз и распространение таких видеоматериалов южнокорейского производства максимальным наказанием стала смертная казнь, за их просмотр максимальный срок тюремного заключения увеличен с пяти до 15 лет», — утверждает он.

Yonhap указывает, что такие меры могли быть введены в рамках усиления борьбы с антисоциалистическими и иными «враждебными» явлениями в обществе КНДР. По данным агентства, недавно в стране вступил в силу закон о борьбе с реакционными идеями и культурой. (ТАСС)