В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.(РИА Новости)
| 2020-12-15T09:35:24+04:00 15 декабря 2020, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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