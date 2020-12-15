В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.