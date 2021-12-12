В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Соединенные Штаты используют демократию в качестве оружия массового поражения, с помощью которого они разрушают страны, в которые лезут. Об этом сообщает Die Welt.

«США организовали саммит, чтобы провести линии идеологических предрассудков, найти способы применения демократии в качестве оружия и вызвать раскол и конфронтацию», — рассказал китайский дипломат.

Таким образом в КНР отреагировали на проведение «Саммита за демократию», который прошел в режиме онлайн и был организован США. Представителей России и Китая на него не пригласили. В МИД КНР считают, что это было сделано, чтобы провести линию идеологических предрассудков и вызвать раскол и конфронтацию между странами. (Газета.ру)