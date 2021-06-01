В восточной китайской провинции Цзянсу человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как сообщается, 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля обратился к врачу с жалобами на жар и плохое самочувствие. Специалист принял решение о госпитализации пациента. К настоящему моменту заразившийся уже почти выздоровел.

28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний провел необходимые анализы и выяснил, что мужчина заболел H10N3. Все контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением.

«H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это первый случай в мире, когда человек заразился разновидностью птичьего гриппа H10N3.