В Киноцентре Низами прошел специальный показ фильма «Zona» студии «Cinemazadeh», сообщает #.

На мероприятии были актёры, творческий состав фильма, гости и журналисты.

События и ситуации в комедийном фильме вымышлены.

Главный продюсер и автор идеи фильма «Zona» Джафар Ахундзаде, продюсер Наргиз Гусейнова, сценаристы Вугар Гусейнов и Талиб Ахмедов, режиссер Вусал Гаджигадир, оператор-постановщик Орхан Мамедов, художник-постановщик Заур Абдуллаев, композитор Рухин Мамедзаде, художник по костюмам Мехрибан Эфенди, гримёр Айтен Гусейнзаде, директор по Пост-продакшну и режиссер по монтажу ВугарИсламзаде, музыкальный редактор Айтен Ахундзаде, исполнительные продюсеры Исмаил Багиров и Эмин Давудзаде.

В ролях: Меджид Гусейнов, Турал Асадов, АгильМ. Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлароглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалала Шахваладгызы, Народный Aртист Абдул Махмудов и другие знаменитости.

Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию.

В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. После встречи с одним из заёмщиков, того находят мертвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основная часть фильма происходит в Гуантанамо, месте, напоминающем тюрьму Алькатрас.

Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно.

Поддержку в организации мероприятия оказали:сеть кинотеатров «CinemaPlus», Portal Games, рекламное агентство «ArtEast Group» и вина премиум класса «Hillside».