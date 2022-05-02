В Киевской области уже обнаружили 1 202 гражданских, которых убили российские войска.

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов во время телемарафона.

«На сегодня уже 1 202 тела погибших наших гражданских лиц уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. 280 тел состоянию на сейчас остаются неопознанными», — отметил Небытов и призвал граждан, которые знают о пропаже людей, сообщать в полицию.

Кроме того, по состоянию на 2 мая по области 300 человек остаются пропавшими без вести, но каждый день цифры меняются.