Министерство обороны Украины фиксирует постепенную переброску подразделений и техники РФ к украинским границам, заявила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства. В настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы», — приводит слова Маляр сайт минобороны. По ее мнению, своими действиями РФ пытается давить на украинскую власть и на другие государства «для принуждения к диалогу по неудобным вопросам».
«По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. В то же время, Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию», — добавила Маляр.
Замминистра также отметила, что подразделения ВС Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники.
«Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов. Военно-политическое руководство Украины своевременно обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решение. Разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров», — добавила Маляр.(РИА Новости)