«Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства. В настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы», — приводит слова Маляр сайт минобороны. По ее мнению, своими действиями РФ пытается давить на украинскую власть и на другие государства «для принуждения к диалогу по неудобным вопросам».

«По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. В то же время, Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию», — добавила Маляр.