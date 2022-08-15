Украина на июньском саммите НАТО провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, на которых обсуждались планы по уничтожению Крымского моста.

Как передает ТАСС, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Мы с [министром обороны Великобритании] Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — заявил Гончаренко.

Тогда же Уоллес проинформировал, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, и поставит дополнительное число РСЗО, а также управляемые ракеты M31A1.

Ранее в Киеве неоднократно утверждали, что украинская армия может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». В частности, такие заявления делал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.