Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

Секретарь СНБО со словами «поверить в Украину» рассказал, как мир менял отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до победы. В частности, в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны. В этой связи в Украину прибыли ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Данилов в социальной сети Facebook отметил, что в июне западные партнеры начали говорить об обороно-контрнаступательной войне. В частности, Украина стала получать артиллерийско-ракетные системы повышенной мобильности HIMARS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS (ими можно стрелять на расстояние до 80 км), снаряды Excalibur, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы противовоздушной обороны IRIS-T, гаубицы CAESAR, самоходные гаубицы AHS Krab.

В то же время, как отмечает Данилов, 2023 год будет характеризоваться наступательной войной. Украина должна получить боевые машины пехоты Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot.

«И многое другое – менее публичное и совсем не публичное», — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО сказал, что следующий — четвертый — этап войны будет касаться «справедливости и возмездия». Он добавил, что в будущем будет осуществляться развитие ракетной и дроновой программ Украины. (unian.net)