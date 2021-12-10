Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Зеленский еще раз сегодня сказал президенту США Джо Байдену, что Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, мы хотим вернуть наших людей», — сказал глава офиса украинского лидера.

В своем Twitter Зеленский написал, что их разговор продлился порядка полутора часов. По его словам, обсуждались возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Также стороны коснулись курса внутренних реформ в Украине.