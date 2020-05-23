В Киеве возобновили работу общественный транспорт и магазины

В рамках второго этапа ослабления карантина в Киеве возобновил работу общественный транспорт, а также магазины площадью до 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

При этом в мэрии столицы подчеркнули, что масочный режим в городе продолжает действовать, поэтому в транспорт и магазины будут пропускать лишь тех, у кого есть при себе средства индивидуальной защиты.

Правительство Украины 12 марта ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 июня. В начале апреля в стране ужесточили карантинные меры. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. Тогда же главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключил, что введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 20,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. 605 пациентов скончались, 6,9 тыс. человек выздоровели (aif.ru)