Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 25 февраля во время брифинга призвал мужчин присоединиться к обороне Киева, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Утром было отбито несколько воздушных атак, в частности в Киеве. Наши силы ПВО сбили как минимум две крылатые ракеты, один самолет Су-27. Летчик попал в плен. Сейчас его допрашивают. Также были удары по аэропортам Ровно и Белая Церковь, по некоторым другим объектам, данные уточняются», – сказал он.

По данным Арестовича на 24 февраля, украинские военные сбили семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяли в плен десятки оккупантов.

25 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с российскими десантниками, которые сдались в плен. Также командование Сухопутных войск ВСУ проинформировало о том, что взяли в плен военных из Дагестана.