В столице Украины погибла журналистка и продюсер местного подразделения «Радио Свобода» Вера Гирич. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт издания.

По данным радиостанции, Гирич погибла в результате обстрела. Журналистка работала на «Радио Свобода» более четырех лет – с февраля 2018 года. До этого она была сотрудником украинских телеканалов.

23 марта издание The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило о гибели своей журналистки Оксаны Баулиной под обстрелом в Киеве. Вместе с ней под ракетный обстрел попали еще трое человек. Один из них погиб, а двое сопровождавших ее госпитализированы.

В середине марта в селе Горенка Киевской области в результате артиллерийского обстрела погиб оператор телеканала Fox Пьер Закржевски. О гибели журналиста сообщил в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Он опубликовал фото тела и документов погибшего и заявил, что еще два журналиста были ранены.

До этого на Украине погиб американский журналист Брент Рено, который работал над видеопроектом издательского дома Time, главной темой которого стал «глобальный кризис с беженцами».