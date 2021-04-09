В Киеве объявили о встрече Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Жовквы, из-за обострения ситуации в Донбассе Киев призвал обратиться к переговорам в нормандском формате, тем не менее, Москва не выражала заинтересованности в такой встрече.

Жовква также предположил, что Россия целенаправленно пытается перевести переговоры в «неконструктивное русло».

Вчера Зеленский посетил позиции военнослужащих в Донбассе. После этого он подтвердил обострение ситуации в регионе. (gazeta.ru)