В Кении мужчина отрубил руку девушке за отказ выйти за него замуж

В Кении мужчина отрубил руку 16-летней девушке за отказ выйти за него замуж, пишет Nairobi News.

Отмечается, что вооруженный ножом мужчина поджидал возлюбленную около ее дома. Девушку доставили в больницу.

«Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня», — приводятся слова пострадавшей.

Девушка также заявила, что полиция отпустила напавшего в тот же день. Она требует арестовать мужчину повторно и привлечь его к уголовной ответственности.