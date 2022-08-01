В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» будут представлены коллекции известного модельер-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению ГюльнарыХалил
Дефиле состоится в рамках второго Этно — fashionфестивал
Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегиии других странах.