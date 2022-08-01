В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» будут представлены коллекции известного модельер-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению ГюльнарыХалил овой «Харыбюльбюль» и «Карабах», сообщает «Зеркало».

Дефиле состоится в рамках второго Этно — fashionфестивал я народного творчества и декоративно — прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код», который пройдет в Казани (Татарстан) со 2 по 5 августа. Фестиваль организован при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Правительства Республики Татарстан и Евразийской ассоциации Этнодизайнеров.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегиии других странах.