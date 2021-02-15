В Казахстане зарегистрировали вакцину «Спутник V» местного производства

Власти Казахстана зарегистрировали вакцину «Спутник V», произведенную на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщила в понедельник межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак» («Спутник-V») на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба фармкомплекса, 13 февраля получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины. «На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики. Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V», — пояснили в межведомственной комиссии.

По предварительным расчетам, уже в конце февраля во все регионы страны будет поставлено около 90 тыс. доз вакцины «Спутник V» производства КФК.

В январе опытная партия вакцины «Спутник V», выпущенная КФК, успешно прошла проверку в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что КФК начал производство первой партии вакцины.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции с использованием вакцины «Спутник V», которая произведена в России. После регистрации в республике препарата «Спутник V», произведенного на базе КФК, его также будут использовать для вакцинации. Со второго квартала в этом процессе намерены использовать и вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. (ТАСС)