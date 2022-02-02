Правительство Казахстана одобрено постановление, согласно которому министрам, депутатам и главам городов республики не будет увеличиваться заработная плата. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра на официальном сайте.

11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о вводе пятилетнего моратория на повышение зарплаты чиновникам.

Также глава государства решил создать общественный социальный фонд, его деятельность будет направлена на решение социальных проблем. «Значительные и регулярные отчисления» должны пойти в фонд со стороны тех бизнесменов, кто разбогател благодаря бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

Проект был представлен в парламенте.