В Казахстане за сутки коронавирусом заразились почти 1,8 тысячи человек

Медики в Казахстане за последние 24 часа выявили 1798 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление межведомственной комиссии по вопросу распространения инфекции.

«Зарегистрированы 1798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 737, бессимптомных носителей — 1061», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Казахстане инфекцией заразились 58 253 человека, из них более 33,8 тыс. сумели победить болезнь.

По последним данным, жертвами вируса в стране стали 264 человека.