В Казахстане режим карантина продлен до 2 августа

Власти Казахстана продлили ограничительные меры карантина еще на две недели — с 20 июля по 2 августа.

Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели — с 20 июля по 2 августа», — сказал он.

Премьер призвал всех соотечественников строго выполнять карантинные требования.

По словам Мамина, правительство осуществит на период ограничительных мер социальные выплаты гражданам по потере дохода в размере минимальной зарплаты — 42,5 тыс. тенге (порядка $103) за один месяц.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.