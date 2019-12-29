В Казахстане прошли похороны погибших при крушении самолета в Алма-Ате

Похороны погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты прошли в воскресенье, передает РИА Новости.

В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.