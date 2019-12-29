В Казахстане прошли похороны погибших при крушении самолета в Алма-Ате

Похороны погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты прошли в воскресенье, передает РИА Новости.

В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

| 2019-12-29T14:04:09+00:00 29 декабря 2019, 15:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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