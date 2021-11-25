Министр образования Каталонии Жозеп Гонсалес-Кабрей призвал школы региона не соблюдать постановления центральных властей Испании, предписывающее проводить не менее 25% уроков на испанском языке. Об этом сообщает издание La Razon.

Гонсалес-Кабрей написал письмо директорам образовательных учреждений региона, в котором написал, что школы могут придерживаться старых образовательных стандартов, несмотря на решение Верховного суда страны, обязывающее школы страны «уважать модель языкового погружения». В соответствии с ними, предполагается, что не менее четверти предметов будут преподаваться на государственном языке — испанском. Министр добавил, что у него есть заверения министерства образования Испании.

При этом, издание отмечает, что решение Верховного суда является окончательным.