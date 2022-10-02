Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) совместно с полицией раскрыла террористическую ячейку, подконтрольную группировке «Исламское государство» (ИГ), в городе Назарет на севере страны. Об этом в воскресенье сообщила израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

По ее данным, шесть подозреваемых, задержанных силами безопасности, планировали осуществить несколько терактов на территории еврейского государства. «Задержанные готовили террористические нападения на ряд объектов в Назарете. Среди них можно назвать среднюю школу, которую посещают дети из мусульманских семей, а также автобусную остановку и полицейский участок», — сообщили радиостанции представители ШАБАК. Кроме того, подозреваемые «пытались вербовать новых участников для расширения своей ячейки» и планировали «заполучить оружие для осуществления терактов».

По информации Kan, все шесть членов ячейки были задержаны несколько недель назад, однако до настоящего момента информация о следственных мероприятиях оставалась засекреченной. Ожидается, что в воскресенье подозреваемым будет предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения теракта, а в суд будет направлено ходатайство о помещении под арест задержанных лиц до окончания разбирательства.