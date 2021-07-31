Израиль намерен утилизировать 80 000 единиц вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, сообщает Times of Israel.

Утоняется, что примерная стоимость подлежащих утилизации вакцин «Pfizer-BioNTech» составляет 6 млн в шекелей ($1,8 млн).

«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — заявили в министерстве здравоохранения.

Несколько дней назад Израиль начал вакцинацию людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне роста заболеваемости.