Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать военную помощь Украине по примеру США и других стран НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Свое заявление Шай сделал после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

«Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь [от Израиля], точно так же, как ее оказывают США и страны НАТО», — написал Шай, подчеркнув, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.